Il sindaco nomina tre nuovi collaboratori: «Le loro capacità a disposizione della comunità»

MONTE ARGENTARIO – Il gruppo di collaboratori del sindaco di Monte Argentario si arricchisce di tre nuovi incaricati ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto comunale che, appunto, al comma 5 prevede : “il sindaco può avvalersi della collaborazione gratuita di cittadini per lo studio e la soluzione di singole problematiche di interesse generale”.

Sono così stati conferiti in questi giorni dal sindaco Francesco Borghini specifici incarichi per lo studio e la definizione, in coordinamento con gli assessori competenti, di soluzioni alle problematiche d’interesse generale.

Il primo incarico è stato affidato a Marcello Fantaccini e riguarda le problematiche del quartiere Pozzarello. Lo stesso Fantaccini, già nel passato, aveva avuto modo di occuparsi delle questioni relative a quella zona.

Entrano, inoltre, a far parte della squadra di collaboratori due giovani portercolesi : il laureando in architettura e storico appassionato delle tradizioni locali con particolare riferimento al periodo della dominazione spagnola, Lorenzo Fusini, il quale si occuperà delle problematiche e valorizzazione del vecchio Centro Storico di Porto Ercole e delle fortezze spagnole dell’Argentario, e la giovanissima, appena divenuta maggiorenne, Ambra Sabatini, campionessa di atletica impegnata con le associazioni locali, a lei il compito di studiare e proporre, in sinergia con il consigliere allo sport Giuseppe Sordini, progetti e iniziative di carattere sportivo con particolare attenzione a quelle per i giovani.

Entrambi hanno accolto entusiasticamente la proposta del sindaco e si sono resi sin da subito disponibili a operare nell’interesse della collettività.