GROSSETO – Altra giornata di caldo intenso in Maremma, con le temperature che come previsto stanno aumentando in quella che è – finora – la settimana più calda dell’estate.

Nel capoluogo le temperature massime dovrebbero salire da 33 a 34 gradi, mentre la minima appare in leggero calo: da 20 a 18. Nel fine settimana attese massime fino a 36 gradi.

Per gran parte della giornata l’afa sarà resa ancora più fastidiosa dall’assenza di vento, che dovrebbe tornare a far capolino soltanto nel tardo pomeriggio con raffiche attorno ai 15 chilometri orari.

