Il grossetano Luciano Bianchi riconfermato nel Consiglio Nazionale Fimaa Confcommercio

GROSSETO – Con orgoglio Confcommercio Grosseto rende noto che Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Confcommercio Grosseto, è stato rieletto nel consiglio nazionale della stessa associazione di categoria per il quinquennio 2020-2025.

L’Assemblea ha confermato Santino Taverna presidente nazionale.

Fondata nel 1954, Fimaa è la più grande associazione del settore dell’intermediazione in Italia, con circa 12mila imprese associate, per un totale di 45mila addetti, e rappresenta gli agenti immobiliari, mediatori merceologici, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, in Italia e in Europa per la loro tutela sindacale e crescita professionale.

“Non avevamo dubbi sulla riconferma di Luciano Bianchi – commentano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – un professionista stimato, di grande esperienza non solo nel suo settore, ma oramai anche nel campo della rappresentanza sindacale. Una nomina che premia la competenza, l’impegno e la responsabilità dimostrata nel corso degli anni dal nostro consigliere. A Luciano Bianchi vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.