Giovanisì live: diretta Facebook su bandi e opportunità. Ecco quando

GROSSETO – Nuovo appuntamento domani, mercoledì 29 luglio alle 12, con “Giovanisì Live”, in diretta Facebook. Si parlerà in particolare dei corsi degli Istituti tecnici superiori (Its), dei bandi attivi e in attivazione, con aggiornamenti sulle altre opportunità offerte da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La diretta durerà circa 15 minuti, durante i quali lo staff di Giovanisì fornirà informazioni e raccoglierà le domande degli utenti a cui risponderà successivamente nei commenti.

Durante l’emergenza sanitaria Giovanisì è rimasto accanto ai giovani toscani rafforzando le sue attività di comunicazione e informazione online (i live, i canali social, il sito e la mail dedicata) e continuerà a farlo anche in questa fase post-emergenziale, nell’attesa di poter tornare anche agli incontri in presenza.

Per seguire la diretta vai su https://www.facebook.com/GiovanisiRegioneToscana/