Cresce la Misericorida di Manciano: ecco otto nuovi volontari

MANCIANO – 8 nuovi volontari avanzati per il servizio 118 della Misericordia di Manciano. Ieri Lunedì 27 luglio 8 nuovi volontari del soccorso sanitario della Misericordia di Manciano hanno ottenuto il brevetto di soccorso avanzato.

I volontari Fabio Toccaceli, Libero Frulloni, Diego Cerretani, Fausto Cabria, Enrico Pianese, Niccolò Barberini, Petronella Paliciuc, Mihaela Bucatariu dopo aver superato l’esame scritto-pratico inizieranno una fase tirocinante a bordo dei mezzi di soccorso della Misericordia mancianese. Inizia così per loro una nuova avventura nel servizio 118 di Manciano.

Il Governatore Marcello Santarelli: Accogliamo questi nuovi confratelli e consorelle con immenso piacere. La nostra Misericordia ha bisogno di volontari per poter far si che i servizi alla cittadinanza vengano svolti senza difficoltà. Ammiro personalmente la costanza e l’impegno che hanno messo queste persone affrontando un corso in un periodo così difficile in piena emergenza Covid, non dimentichiamoci che siamo appena usciti da una pandemia che ha visto rallentare e addirittura stoppare le attività di formazione degli stessi volontari.

Ringrazio per l’impegno e la dedizione la direttrice del corso Anna Maria Ziaco infermiera 118, tutti gli infermieri del 118 grossetano che hanno seguito e formato passo dopo passo insieme ai nostri due istruttori Riccardo Berti e Luca Giorgi gli allievi durante questo percorso.