Coronavirus in Italia: 181 nuovi casi, 11 deceduti e 163 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 12.609 (+28)

• Deceduti: 35.123 (+11)

• Dimessi/Guariti: 198.756 (+163)

• Ricoverati con sintomi: 749 (+9)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 40 (-5)

• Isolamento domiciliare: 11.820 (+24)

• Tamponi: 6.634.293 (+48.170) per un totale di casi testati pari a 3.967.710

Totale casi: 246.488 (+181)

NOTE – La Regione Basilicata segnala che il notevole incremento dei casi dell’ultima settimana è dovuta a casi di importazione e non autoctoni derivati da attività di screening (38 migranti del Bangladesh, 11 dei quali trasferiti a Roma in apposita struttura (Osp. Celio)+ 5 cittadini stranieri e un residente in Basilicata rientrati rispettivamente da Paesi esteri e dall’Emilia Romagna.

La Regione Calabria segnala che l’incremento dei contagi è da correlarsi a 5 casi positivi rilevati tra i migranti sbarcati a Crotone il 25 luglio.

La Provincia autonoma di Bolzano segnala che i positivi sono 2.692 (oggi + 2 nuovi casi di nuovi positivi rispetto al giorno precedente ma vanno sottratti -10 casi di persone che a seguito di un controllo dei dati sono state conteggiate 2 volte ); quindi il dato dei positivi aggiornato da oggi è 2.700 + 2 -10 = 2.692.

La Regione Sardegna segnala che il numero dei deceduti si riduce di una unità in seguito a ricalcolo, successivo alla comunicazione dei dati dello stato del caso (da deceduto a guarito), appartenente all’Area di Nuoro e segnalato ieri come deceduto. Si aumenta pertanto il numero dei guariti di una unità.