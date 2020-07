Coronavirus: c’è un nuovo caso in Maremma

GROSSETO – Dopo quattro giorni si registra un nuovo caso di Coronavirus in Maremma. Si tratta di una donna di 95 anni residente a Grosseto ricoverata all’Ospedale Misericordia.

In provincia di Grosseto, dunque, i casi salgono a 22.

Situazione nella Asl sud est (Grosseto, Arezzo, Siena) – Nella Asl Toscana sud est ci sono attualmente 36 casi in carico, di cui 31 persone in isolamento domiciliare, tre in ospedale, un ricovero extra Asl, un trasferito in altro territorio, uno in Rsa.

Nella giornata di oggi si registra un nuovo guarito a Siena. In totale i guariti sono 1.393.

Dalle ore 14 del giorno 27 alle ore 14 del giorno 28 luglio sono stati effettuati 569 tamponi.