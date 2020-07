Al via le operazioni di pulizia alla targa dei partigiani: «Laser eliminerà i segni di un atto vile e offensivo»

GROSSETO – Iniziano oggi le operazioni tese a riportare allo stato originario la targa in memoria dei partigiani, danneggiata da un vandalo alcuni giorni fa, che saranno realizzate con la tecnologia laser.



“Attraverso una tecnologia innovativa, infatti, il laser è in grado di eliminare i segni di un atto vile ed offensivo” spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il Settore Lavori pubblici del Comune di Grosseto – prosegue – si è subito attivato per ripristinare il monumento: con il supporto del Gruppo El.En., multinazionale leader nel settore della realizzazione e distribuzione di laser utilizzati in campo industriale, chirurgico, estetico, e per il restauro di opere d’arte, la targa sarà ripulita nel giro di poche ore.

Fin dai primi momenti mi sono tenuto in contatto con il presidente provinciale Anpi Flavio Agresti e il presidente locale Giuseppe Corlito per confrontarci sugli sviluppi della vicenda e condannare un atto inaccettabile.

Purtroppo ancora l’autore di questo gesto non è stato individuato – conclude il sindaco -, ma intanto procediamo al ripristino della targa, per cui ringrazio il direttore generale del Gruppo El.En. Paolo Salvadeo che si è subito interessato”.