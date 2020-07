Nuovo attaccante per il Follonica Gavorrano, ingaggiato Simone Monni

FOLLONICA – L’Us Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Simone Monni, classe 1996, attaccante, proveniente dalla Pro Sesto, con la quale ha disputato nella passata stagione 26 partite in serie D, con un bottino di 11 reti.

Dopo aver disputato tre campionati Primavera con Siena, Torino e Pescara, il bomber che dal 4 agosto si metterà a disposizione di mister Favarin, ha esordito in Lega Pro a Teramo; complessivamente, tra serie C e serie D, ha disputato 102 incontri, segnando 39 gol, giocando sette gare del Torneo di Viareggio con Pescara e Siena. Esordio in serie C: 9 gennaio 2016 in Teramo-Pontedera, finita 0-0. A Simone il più grande benvenuto nella famiglia biancorossoblù.

LA SCHEDA

SIMONE MONNI

NATO IL 11 settembre 1996

A Roma

RUOLO Attaccante

ALTEZZA 1,87