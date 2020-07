Nuova scuola elementare di Albinia: al via i lavori di costruzione

ALBINIA – “È arrivato il grande giorno per il quale come Amministrazione comunale abbiamo lavorato tanto. Stamani è stato firmato il contratto con la ditta costruttrice e poi si è tenuta ufficialmente la consegna lavori per la nuova scuola elementare di Albinia (Orbetello)”.

A scriverlo, in una nota, Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello.

“Dopo abbiamo fatto il sopralluogo ad Albinia nell’area dove sorgerà la nuova scuola elementare – prosegue -. Presente al sopralluogo, insieme al sottoscritto, la ditta costruttrice, la responsabile della direzione lavori, l’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Orbetello nelle persone del funzionario Marco Quaglia e del dirigente Luca Carretti, il delegato ai Lavori Pubblici Roberto Berardi, il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Chiara Piccini, gli assessori all’Urbanistica Luca Teglia e all’Ambiente Luca Minucci.

Dal prossimo lunedì sarà recintata la zona oggetto dell’intervento e installato il cantiere per l’inizio lavori.

Oltre 4 milioni e mezzo di euro di lavori.

Per di più – conclude il sindaco -, ci sarà una palestra di oltre 700 metri quadrati che potrà essere utilizzata anche dalle società sportive del nostro territorio”.