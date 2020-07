La targa bruciata sarà ripulita con il laser: il Comune decide di intervenire

GROSSETO – L’incendio della targa a Grosseto in memoria dei partigiani è stato un gesto ignobile e che offende la memoria storica del Paese, al quale hanno deciso di rispondere prontamente il Comune di Grosseto e l’azienda El.En., multinazionale leader nel settore della realizzazione e distribuzione di laser utilizzati in campo industriale, medico, estetico e per il restauro di opere d’arte.

L’azienda, insieme all’amministrazione cittadina, ha deciso di lanciare immediatamente un segnale e cancellare, grazie alla propria tecnologia laser, i danni provocati dall’incendio.

Il lavoro, che riporterà allo stato originario la targa, partirà ufficialmente con un incontro con i giornalisti e la popolazione.

Appuntamento domani mattina alle 10 a Porta Vecchia. Saranno presenti Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto, Paolo Salvadeo, Direttore Generale El. En. e Giuseppe Corlito, Delegato ANPI – Presidente sezione comunale “Elvio Palazzoli” di Grosseto