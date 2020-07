Il video del festino con i trans fa tremare Follonica

FOLLONICA – Un video di un festino a cui avrebbero partecipato alcuni transessuali e alcuni follonichesi, tutti uomini. Un video che sta circolando nelle chat e su whatsapp, di telefono in telefono.

Un video che qualcuno ha visto, ma di cui tutti parlano. Facendo nomi e cognomi delle persone coinvolte. È questo l’argomento hot dell’estate follonichese.

Un video fatto non si sa da chi tra i partecipanti, e che, a differenza di quanto si era vociferato in città, non sarebbe stato fatto a fini estorsivi. Nessuno dei partecipanti avrebbe infatti avuto richieste di denaro in cambio del video.

Alcune delle persone che avrebbero partecipato al festino, però, starebbero pensando ad una denuncia per diffamazione, visto che il loro nome viene associato già da un po’ a questa vicenda.

Al momento però non ci sarebbero denunce di alcun tipo, né per diffamazione, né, tantomeno, per estorsione.