GROSSETO – Si apre una settimana torrida per la Maremma e anche se la giornata di lunedì 27 luglio non sarà molto più calda delle precedenti la tendenza climatica è chiara.

Modesto aumento della temperatura rispetto alla giornata di ieri: nel capoluogo si passa dai 32 ai 33 gradi di massima, mentre le minime dovrebbero restare stabili attorno ai 18 gradi. Tra venerdì e sabato il possibile picco con 37 gradi.

Non sono previste precipitazioni, a rinfrescare l’aria oggi non ci sarà il consueto vento: sostanzialmente calma piatta in mattina, con raffiche intorno ai 10 chilometri orari nel pomeriggio.

