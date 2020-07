I giovani del Bsc Grosseto avanti tutta fra serie B e campionato Under 18

GROSSETO – Primo posto in classifica per i giovani talenti del Bsc Grosseto che si stanno facendo valere nel campionato nazionale di serie B di baseball, dopo tre giornate di campionato sono in testa alla classifica insieme alla più esperta Lupi Roma, con 5 vittorie ed una sconfitta.

Nessun timore reverenziale per i giovani biancorossi nei confronti di squadre abituate a questa categoria, bravi a far valere la loro capacità tecnica acquisita in questi anni di lavoro. Il roster delle serie B è completamente formato da ragazzi Under 18 nati negli anni 2002/03/04/05: un gruppo amalgamato che gioca insieme sin dalla categoria Under 12 e che oltre al campionato di serie B giocato con doppio incontro la domenica, stanno dominando ancora imbattuti la fase regionale del campionato Under 18, che permetterà alla vincente di partecipare alle finali nazionali per l’assegnazione del titolo. Gruppo che fa sperare per il futuro bel baseball cittadino.

Questo il roster della squadra: l’allenatore Stefano Cappuccini, i coach Vic Luciani e Marco Felici, il pitching coach Alessandro Cappuccini, i preparatori atletici Fabrizio Goracci e Claudio Ferrini; questi i giocatori: i lanciatori Ali Kamran, Omar Benelli, Gabriele Brzezinski, Dave Childers, Ion Doba, Mattia Sireus, Lino Luciani, i ricevitori Niccolò Cinelli, Nicholas Fancellu, Michele Forti, Filippo Milli, gli interni Francesco Cappuccini, Niccolò Funzione, Tommaso Franceschelli, Diego Luciani, Andrea Tarantino e gli esterni Federico Bettazzi, Dennis Giangrande, Zeno Marcoaldi, Giovanni Secinaro; dirigenti accompagnatori Simona Cortecci, Domenico Secinaro, Salvatore Tarantino.