Ecco la nuova illuminazione di Marina: «Una rivoluzione nella rivoluzione»

MARINA DI GROSSETO – Tutta la nuova parte della passeggiata di Marina di Grosseto è stata sottoposta in questi giorni al rinnovo degli apparecchi di illuminazione, 218 in tutto, e lo stesso vale per il corso, con 80 corpi luce sostituiti.

Si passa alla tecnologia led, che offre efficacia e risparmio, come già avvenuto – sempre a Marina – con altri mille punti luce già sistemati.

“Una rivoluzione nella rivoluzione – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, perché sapete che questa operazione di efficientamento riguarda non solo Marina di Grosseto ma tutta Grosseto e si avvia verso la conclusione: da oggi hanno preso il via i lavori di sostituzione degli apparecchi luminosi in via Oberdan, a seguire sarà la volta di Batignano e Montepescali e a settembre del centro storico di Grosseto.

Dopodiché si procederà con la sostituzione dell’illuminazione (artistica) in piazza Rosselli e piazza Dante. Purtroppo il Coronavirus ha rallentato un po’ i lavori per l’impossibilità di rifornirsi entro le scadenze del materiale utile ai lavori, per esempio avevamo detto che a Marina di Grosseto la nuova illuminazione sarebbe stata pronta prima dell’estate: ma – nonostante l’emergenza e qualche ritardo – siamo riusciti a portare a termine l’intervento con successo e in tempi record.

E entro la fine dell’anno tutti i lavori saranno conclusi, in città e frazioni! Per questo capolavoro devo ringraziare la società in house Sistema, con i vertici il presidente Mauro Squarcia e il direttore Alberto Paolini e tutto il personale. Grazie anche all’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale. Avete fatto un grande lavoro.

E adesso, ecco a voi il risultato – conclude -. Buona serata a tutti da Marina di Grosseto”.