Danni da maltempo: ecco come richiedere i contributi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sono presenti lo schema di domanda, i vari allegati e le disposizioni relative alla possibilità di richiesta di contributo che erogherà la Regione Toscana, per danni subiti di privati residenti, in occasione degli eventi meteorologici del 28, 29 e 30 ottobre 2018, ai fabbricati residenziali di proprietà.

Seguendo questa procedura, i cittadini interessati potranno ottenere il rimborso per il ripristino dei danni occorsi agli immobili, compresi quelli per i quali è stata riconosciuto l’immeditato sostegno fino a 5mila euro e che non a abbiano ricevuto totale copertura.

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia avrà il compito di gestire le domande. I cittadini avranno tempo fino al 10 di agosto per presentare la documentazione necessaria per la richiesta ed entro il 30 settembre sarà approvato l’elenco dei beneficiari.