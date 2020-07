Dal primo agosto al via i saldi: le regole anti-covid e quelle per acquistare in sicurezza

GROSSETO – È ormai conto alla rovescia: partiranno infatti sabato 1 agosto i saldi in Toscana e andranno avanti sino a 30 agosto. Un mese esatto. I saldi sono stati infatti posticipati a causa del Covid. C’è però qualche negozio che ha già iniziato a fare promozioni già da qualche giorno, cosa che è consentita.

Per quanto riguarda le regole a quelle di sempre se ne aggiungono altre: resta valida la possibilità di cambiare i capi fallati, i prezzi devono essere scritti chiaramente (quello iniziale accanto a quello scontato); a queste regole si aggiungono quelle anti Covid, come l’ingresso uno per volta nei negozi più piccoli o comunque il distanziamento e l’uso della mascherina nei negozi più grandi.

In molti casi le aziende si ritrovano ad affrontare i saldi con i magazzini ancora pieni di merce. Gli acquirenti avranno dunque un’ampia scelta di capi d’abbigliamento. Dall’altra parte i negozianti rischiano invece di non riuscire a vendere molto di quanto acquistato in fase pre lockdown, tutta la collezione pensata per la primavera.