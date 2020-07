Campionato sociale di vela, al follonichese Frassinetti la prima tappa

FOLLONICA – Anche a Follonica sono riprese le attività veliche. Domenica 26 luglio, presso la sede del Gruppo Vela della sezione locale della Lega Navale Italiana, si è infatti svolta la prima competizione post-quarantena, ovvero la prima tappa del campionato sociale. Frassinetti, uscito vittorioso nella precedente edizione, sembra proseguire il trend positivo, aggiudicandosi anche questa prima fase del campionato, complice anche l’assenza del compagno-rivale più esperto Meciani, ancora in cerca di rivalsa sul più giovane dopo la debacle della scorsa edizione. L’organizzazione di questa regata è servita inoltre come banco di prova definitivo per l’importante manifestazione che si svolgerà nel golfo questo fine settimana (31-2 agosto) ovvero il campionato italiano a squadre Optimist, prima manifestazione nazionale dopo il blocco delle attività agonistiche dovuto alla pandemia, dando ancora più valore a una competizione già molto prestigiosa.

La squadra follonichese non è riuscita a qualificarsi nella selezione zonale a La Spezia. La II zona (la suddivisione amministrativa velica comprendente Toscana, Umbria e La Spezia) verrà quindi rappresentata dagli atleti del CdV La Spezia e del CV Torre del Lago Puccini, ad essa si aggiungeranno altre 15 squadre, per un totale di 16, ognuna in rappresentanza della propria zona velica. La competizione è strutturata in due gironi all’italiana di qualificazione a cui ne seguirà un terzo per i quarti finale, per poi giungere a semifinali e finale, per un totale di ben 155 testa a testa fra squadre. Alla vigilia, le squadre favorite risultano essere quelle dei laziali Tognazzi Village Club, del Faglia Vela Riva del Garda e del CV Bari.

Questa competizione servirà in oltre per migliorare ulteriormente l’organizzazione post-Covid in previsione del Campionato Italiano Classi Olimpiche che si terrà nel golfo fra il 17 e il 20 settembre prossimo.