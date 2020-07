ORBETELLO -E’ in fase di bonifica l’incendio divampato ieri pomeriggio in località La Parrina, nel comune di Orbetello, e che ha mandato in fumo circa 12 ettari di macchia mediterranea.

Lo spegnimento, iniziato alle 15.30 di ieri, è proseguito fino alle 1,30 di stanotte.

di 7 Galleria fotografica Incendio Parrina luglio 2020









Per le operazioni sono state attivate anche 4 squadre arrivate da fuori provincia che lavoreranno fino alle 19. Per supportare la bonifica è in azione Eli Grosseto che interviene nelle zone più difficili da raggiungere.

Nel complesso sono impegnate 11 squadre e 20 persone fra direttore delle operazioni di spegnimento, operai forestali degli enti competenti, squadre del volontariato.