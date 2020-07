Toscana2020, è ufficiale: ecco i candidati del Partito democratico in Maremma

GROSSETO – A due mesi dalle elezioni regionali, fissate per domenica 20 e lunedì 21 settembre, via libera da parte del Partito democratico alla lista dei candidati per il consiglio regionale della Toscana.

Così come vuole la legge sono due uomini e due donne. Oltre al riconfermato Leonardo Marras, consigliere uscente e attuale capogruppo Pd in consiglio, già da tempo in odore di candidatura, il Pd ha ieri sera chiuso il cerchio con gli altri tre candidati.

Sono Donatella Spadi, medico e responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, espressione della società civile, Giampaola Pachetti, segretaria del Pd di Castiglione della Pescaia e Enrico Tellini, responsabile della zona sud della provincia di Grosseto per la Confesercenti e iscritto al Partito democratico.