Riaprono gli uffici comunali e la biblioteca anche il pomeriggio: tutti gli orari

FOLLONICA – Con l’evolversi della situazione e le successive riaperture delle attività e della mobilità nell’intero territorio nazionale, il conseguente aumento della popolazione della città per l’afflusso dei turisti, da lunedì 27 luglio viene ripristinata l’ordinaria apertura al pubblico di alcuni uffici comunali, in modo da contemperare le necessità di erogazione dei servizi, con la tutela della salute pubblica di dipendenti e cittadini.

Naturalmente fino ad oggi tutto il personale era rimasto regolarmente in servizio, svolgendo la propria attività lavorativa in presenza ed a distanza, garantendo all’utenza il servizio, tramite contatti telefonici e comunicazioni via posta elettronica nonché, per la trattazione di pratiche urgenti ed indifferibili, utilizzando il sistema dell’appuntamento: tale modalità, tra l’altro, resta confermata per tutti gli uffici non soggetti alla riapertura ordinaria.

La nuova ordinanza commissariale, la 53/2020, stabilisce che da lunedì 27 luglio è prevista la riapertura ordinaria al pubblico, con accesso libero degli utenti di alcuni uffici comunali maggiormente sollecitati e cioè, oltre alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile già aperti, anche gli uffici Anagrafe, Stato civile e Elettorale, Urp e Servizi al Cittadino, Suap e Commercio.

L’orario di apertura è il seguente: dalle ore 9.30.alle 13.30, dal lunedì al venerdì.

La Biblioteca comunale, già aperta al mattino, a decorrere da lunedì 27 luglio osserverà invece il seguente orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle 8-13 e dalle 14.30-17.15.

Tutti gli altri uffici, comunque, garantiscono (come da ordinanza n.49 del 5 giugno 2020) l’apertura al pubblico attraverso il contatto telefonico, la posta elettronica, l’utilizzo di videochiamate e, nei casi in cui la particolarità della questione lo richieda, consentendo l’accesso dell’utente agli uffici, mediante appuntamento o di intesa con il personale interessato.

L’accesso del pubblico deve avvenire in sicurezza con le seguenti modalità:

il personale applica il Protocollo di sicurezza anticontagio negli ambienti di lavoro, a tutela dei dipendenti stessi e del pubblico;

l’utente è ricevuto preferibilmente nelle postazioni dotate di protezione parafiato;

l’utente, per accedere agli uffici, deve indossare la mascherina e mantenerla durante la permanenza e misurare la temperatura corporea;

L’accesso degli utenti può essere contingentato, qualora occorra assicurare il costante mantenimento del distanziamento sociale. Allo scopo, all’entrata del comune è organizzato un front office con dipendenti che controlleranno la temperatura corporea (attraverso un termoscanner fisso apposto all’entrata) : ogni utente è tenuto a fornire le proprie generalità e il numero telefonico, che saranno conservati agli atti d’ufficio per 14 giorni, poi distrutti.

E’ raccomandata a tutti l’osservanza delle disposizioni necessarie a garantire la sicurezza sia dei dipendenti che dei cittadini.