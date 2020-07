Incidente con il motorino: uomo ferito. Strada chiusa in entrambe le direzioni

MANCIANO – La strada regionale 74 è chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e permettere ai carabinieri di fare i rilievi a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un motorino. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa.

A bordo un 50enne straniero che è stato soccorso dalla Misericordia di Manciano e dalla Croce rossa di Pitigliano. L’uomo verrà trasferito in ospedale, probabilmente a quello di Orbetello.