In spiaggia con il trenino: ecco la nuova iniziativa del Comune

CAPALBIO – Sarà attivo fino al 13 settembre prossimo il servizio di trasporto da Capalbio scalo a Macchiatonda con un trenino a due vagoni.

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale per fornire un collegamento ai residenti a ai turisti, sperimentando nuove vie per esplorare il territorio.

“Da tempo stiamo cercando di promuovendo nuovi modi per vivere e scoprire il territorio – dice il sindaco Settimio Bianciardi – e l’inserimento di questo servizio di trasporto pubblico rientra proprio in questo obiettivo. Adesso si può andare ‘tutti al mare’, per citare una celebre canzone, anche con il trenino”.

Il mezzo parte da Capalbio scalo e, attraverso diverse fermate, percorre la strada comunale Nunziatella e la strada provinciale Litoranea, arriva a Macchiatonda.

“Per dare vita a questo servizio – spiega il sindaco Bianciardi – abbiamo chiesto il parere della Provincia di Grosseto, titolata alla gestione del trasporto pubblico locale, e abbiamo fatto in modo che partenze e arrivi non interferissero con gli altri mezzi di trasporto pubblico”.

Il treno parte, tutti i giorni, dal capolinea di piazza Aldo Moro a Capalbio scalo dalle 9 alle 18, ogni 30 minuti. L’ultima partenza dalla spiaggia di Macchiatonda è fissata per le 18.30

Per informazioni è possibile chiamare il numero 338 7944541.