GROSSETO – Un altro weekend di sole e caldo sulla Maremma che si avvicina alla metà di questa estate vissuta all’insegna di condizioni climatiche assolutamente favorevoli, le stesse che accompagneranno le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio.

Temperature stabili, con massime previste attorno ai 32 gradi (nel capoluogo) per entrambi i giorni. Le minime, invece, dovrebbero attestarsi attorno ai 19 gradi. Da evitare come sempre le ore più calde della giornata per stare in spiaggia, con l’indice di radiazioni ultraviolette che si avvicinerà a quota 9.

Per chi sceglie la zona sud della Maremma per andare al mare, le temperature sono in linea con quelle della città di Grosseto. A Follonica e dintorni, invece, massime sotto i 30 gradi e minime notturne attorno a quota 20. Non sono previste precipitazioni in tutto l’arco del weekend, vento debole o al più moderato.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, cliccate qui