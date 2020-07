Grosso incendio in corso: due elicotteri sul posto. È in arrivo il canadair

ORBETELLO – Aggiornamento ore 17.44: Sul posto sono giunte squadre e direttore operazioni della Unione Colline Metallifere, squadre del volontariato inviate dalla SOUP regionale e vigili del fuoco. In supporto anche due elicotteri antincendi boschivi che con i loro lanci stanno contenendo le fiamme.

E’ previsto l’arrivo anche di due mezzi nazionali per cercare di chiudere incendio prima di notte. Ulteriori rinforzi saranno inviati in previsione anche delle opere di bonifica che andranno avanti per tutta la notte.

News ore 16.48: Un grosso incendio è in corso nella zona della Parrina, nel comune di Orbetello. Le fiamme e il fumo si vedono da lontano. Lo spegnimento è reso particolarmente difficoltoso dalla conformazione della zona.

Sul posto, dove sta tirando il vento che non facilita le operazioni di spegnimento, stanno intervenendo due elicotteri del servizio regionale, squadre di operai forestali e del volontariato e due squadre dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi. Inoltre è in arrivo il Candair. L’incendio è partito verso le 15.

Nella zona non ci sarebbero case o rimessaggi.

La sala operativa antincendi boschivi regionale ricorda che dal 1 luglio è vietato su tutto il territorio regionale l’abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate.