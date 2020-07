Grosseto Volley verso la normalità, atlete senior e giovani tutte al lavoro assieme

GROSSETO – Dopo l’interruzione di tutte le attività dovute all’emergenza Covid19, le ragazze della prima squadra e di tutto il settore giovanile hanno ripreso ormai da tempo gli allenamenti e la preparazione in vista della ripresa dei campionati e per recuperare i quasi tre mesi di attività “casalinga” ed allenamenti web che, per quanto siano stati importanti, non sono minimamente paragonabili alla palestra ed alla ripresa del lavoro con il pallone, pane quotidiano e strumento essenziale della pallavolo.

L’entusiasmo, la voglia e l’allegria con i quali giocatrici senior, giovani e giovanissime si allenano insieme nella palestra di Marina di Grosseto, dietro la sapiente regia di mister Ferrraro, quasi si può toccare; il ritorno della pizzata a fine seduta, che tanto è mancata alle nostre ragazze, è la ciliegina sulla torta di un ritorno alla normalità da tutti auspicato per mesi. “Nel corso delle settimane – ha detto Ferraro – abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo tecnico individuale per singoli ruoli, dedicando attenzione particolare ai giovanissimi talenti, addirittura fino al 2007, che stanno crescendo insieme alle atlete della prima squadra”.

Un mix tra giocatrici esperte e giovanissime ideale per la crescita di queste ultime e la loro preparazione all’esordio in campionati importanti. Gli allenamenti termineranno alla fine di luglio per riprendere poi con la consueta preparazione atletica precampionato, tra la fine di agosto ed i primi di settembre.