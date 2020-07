Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma

GROSSETO – Non ci sono nuovi casi di tamponi positivi in Maremma. Questo è quanto dice la Asl nell’ultimo aggiornamento che arriva sino alle 14 di oggi, 25 aprile.

L’unico nuovo caso in tutta la Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) è in provincia di Arezzo, nel comune di Foiano. Ed è un uomo di 50 anni.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo attualmente in totale 37 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, tre in ospedale, un ricovero extra Asl, un trasferito in altro territorio, uno in Rsa. I guariti sono 1.391.

Dalle ore 14 del giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 luglio sono stati effettuati 551 tamponi.