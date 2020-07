Coronavirus in Italia: 274 nuovi casi, cinque decessi e 128 guarigioni

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.442 (+141)

• Deceduti: 35.102 (+5)

• Dimessi/Guariti: 198.320 (+128)

Totale casi: 245.864 (+274)

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

6.775 in Lombardia

1.399 in Emilia Romagna

916 nel Lazio

792 in Piemonte

705 in Veneto

343 in Toscana

332 in Campania

198 in Liguria

170 in Sicilia

132 nelle Marche

113 in Abruzzo

98 in Friuli Venezia Giulia

87 a Trento

83 a Bolzano

78 in Calabria

67 in Puglia

46 in Basilicata

19 in Umbria

18 in Molise

16 in Sardegna

1 in Valle d’Aosta