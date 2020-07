PRINCIPINA A MARE – Una barca a vela di circa 11 metri con motore in avaria si è incagliata sul basso fondale a un centinaio di metri dalla riva della spiaggia libera tra Principina a mare e Bocca d’Ombrone. Tre le persone a bordo, una famiglia.

In questo momento sta intervenendo la Capitaneria di Porto, che sta facendo sbarcare le persone a bordo dopo aver fatto uscire tutti i bagnanti dall’acqua.

25 luglio 2020









Nel frattempo da Marina di Grosseto è in arrivo un rimorchiatore per riportare la barca in porto.

Sul posto stanno intervenendo anche le guardie del Parco della Maremma e la Croce rossa con moto d’acqua.