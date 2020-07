Verso le amministrative 2021, M5s: «Pronti ad ascoltare tutti, sia a destra che a sinistra»

ORBETELLO – “Il prossimo anno (2021) ci saranno le elezioni amministrative a Orbetello. Molti gruppi politici, molti soggetti sono scontenti dell’Amministrazione Casamenti e stanno lavorando per cercare una modalità di andare al governo del Comune in modo che si possano eliminare vizi e difetti della attuale amministrazione”.

A scriverlo, in una nota, il consigliere pentastelato Alfredo Velasco.

“In questo lavorio politico – prosegue -, alcuni soggetti tentano di coinvolgere anche il Movimento 5 stelle. E figuriamoci se il Movimento 5 stelle non va a discutere con chicchessia. Anzi, con molto piacere viene accettato un confronto sulle varie problematiche esistenti nel Comune, su un elenco di temi e questioni da risolvere nel prossimo futuro che potrebbero costituire un programma elettorale da attuarsi nel corso del prossimo quinquennio amministrativo 2021-2026.

Naturalmente, il Movimento 5 stelle quando si interessa ad un qualsiasi percorso politico diventa curioso e dichiara che vuol conoscere un po’ di elementi che sono utili a comprendere di che pasta sono fatti gli interlocutori coi quali prende contatto o semplicemente parla. E questi elementi sono, per esempio:

procedere in tempi ristretti a stabilire per iscritto i contenuti di un accordo da rispettare e far rispettare a chiunque partecipi con proprie candidature alla competizione elettorale per le amministrative del 2021 in accordo con tutti i gruppi di cittadini o politici aderenti all’iniziativa;

ogni gruppo nominerà un responsabile dell’accordo che garantirà sul proprio onore il rispetto dell’accordo scritto;

conoscere fin dall’inizio il nominativo del candidato sindaco, che potrebbe anche essere espressione della società civile e/o indicato dal Movimento 5 stelle che in questa fase sta già lavorando a questo proposito;

conoscere da subito la squadra di governo con trasparenza e senza tattiche elettorali. A questo proposito dovrà essere stabilito, in un documento firmato dai partecipanti, i nominativi degli assessori ed eventuali delegati ai diversi argomenti o temi di carattere amministrativo;

i candidati devono essere non in conflitto di interessi con l’attività amministrativa che sarà svolta dagli amministratori e senza condanne penali e/o carichi pendenti. Tale condizione dovrà essere rispettata fin da subito anche dai rappresentanti politici che ogni gruppo indicherà e che dovrà avere l’assenso di tutti gli altri gruppi;

il Movimento si riserva una più ampia discussione sulla partecipazione alla lista civica che sarà fatta nel corso di un meetup apposito.

Qualcuno potrà anche considerare tali elementi come condizioni inaccettabili o difficili; a questi il Movimento risponde che inaccettabile è la presenza di persone con conflitto di interessi, nominativi a sorpresa, tatticismi elettorali nascosti sotto una solo apparente democrazia, una squadra di governo del Comune “inventata” all’ultimo secondo.

Invitiamo quindi, soprattutto i giovani, senza dimenticarci dei meno giovani, a farsi avanti e farci capire in che modo vogliono collaborare al governo cittadino.

Precisiamo infine, per evitare di alimentare equivoci, che vogliamo parlare con tutti, e come tutti sanno, non torciamo il naso se i nostri interlocutori dovessero avere provenienze di destra o di sinistra – conclude Velasco -. Ci interessa il benessere della comunità orbetellana, chiunque partecipi per il suo avverarsi”.