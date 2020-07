Sport e solidarietà si uniscono: Virtus Maremma e Fondazione Meyer insieme nel segno dei giovani

ROCCATEDERIGHI – Sabato 25 luglio alle ore 17.00 nel prezioso contesto del Parco di San Martino di Roccatederighi il portavoce locale della Fondazione Meyer Leonardo Marras e il presidente della Virtus Maremma Rodolfo D’Incà affiancati dal sindaco del Comune di Roccastrada Francesco Limatola, presenteranno l’affiliazione e la collaborazione tra la Virtus Maremma e la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, la prima in provincia che coinvolge i giovanissimi di una scuola calcio, l’evento sarà presentato e condotto dal giornalista Gabriele Baldanzi.

Nel contesto del Virtus Camp 2020 che si tiene in questi giorni a Ribolla e dalla prossima settimana a Roccatederighi che ha visto partecipi giovani e giovanissimi, la Virtus ha ritenuto un’occasione unica organizzare questo appuntamento in modo tale che le proprie scelte ed il proprio obbiettivo possano essere noti e condivisi dalla comunità con il fine di coinvolgere in un gioco tutta la comunità.

I giovani potranno, con il proprio spensierato e giocoso stare insieme, essere portavoce ed attori di questa collaborazione attraverso valori del fair play, divertimento, e rispetto, ma anche consapevolezza e vicinanza a chi è meno fortunato. Queste sono le pietre della costruzione del progetto “Virtus Maremma”: dopo aver instaurato la collaborazione ed il sodalizio con la Fiorentina, è con particolare piacere ed entusiasmo ha sottoscritto l’affiliazione con la Fondazione “Io aiuto il Meyer 2020”.

A seguire dalle 17,30 avrà inizio la manifestazione sportiva che coinvolgerà tutti i bambini e ragazzi della Virtus Maremma: ogni giovane giocatore esporrà al proprio braccio sinistro un nastro colorato .

L’evento sarà l’occasione migliore per esporre e far conoscere il territorio con le sue primizie e coinvolgere familiari ed amici nell’iniziativa “Assaggiando e gustando la nostra Maremma” .