Si torna in mare per assegnare il trofeo King of Tuscany: per ora guida Nika

SCARLINO – Dopo una lunga pausa, prende avvio la prima regata del Golfo di Follonica, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid previsti dalla Federvela. Quindici imbarcazioni Melges 20, in rappresentanza di quattro nazioni, da venerdì a domenica si affrontano nelle acque antistanti la Marina di Scarlino, per vedere decretato il King of Tuscany.

A partire da sabato, la famiglia andrà allargandosi, con l’inserimento della classe Melges 14, che prevede la presenza di undici imbarcazioni.

Tanti i “big” della flotta sulla linea di partenza, tra cui i Campioni Europei in carica a bordo di Brontolo (ITA), i pluricampioni di Russian Bogatyrs (RUS) e Nika (RUS).

Al termine delle tre regate disputate venerdì, guida la classifica Nika, distanziato di solo un punto da Brontolo (Filippo Pacinotti). Al terzo posto, primo tra i corinthian, Siderval di Marco Giannini.

sono previste ancora cinque prove, per cui la classifica rimane aperta.

Con questo evento la Marina di Scarlino si riconferma una location di prim’ordine per la vela italiana ed europea. La stagione proseguirà, malgrado numerosi e importanti cancellazioni nella prima metà dell’anno, con altri intensi appuntamenti.

Il Club Nautico Scarlino, infatti, sarà co-organizzatore del Campionato Italiano a Squadre Optimist (31 luglio-02 agosto) e del Campionato Italiano Classi Olimpiche (17-20 settembre), insieme alle compagini follonichesi, LNI Follonica e Club Nautico Follonica.

Si chiuderà in bellezza con il Campionato del Mondo delle Classi Swan One Design, dal 13 al 17 ottobre, fiore all’occhiello della stagione.