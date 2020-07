Piccoli Borghi: IlGiunco.net candida Santa Fiora per il progetto di Google e Anso

GROSSETO – Sono soltanto dodici in tutta Italia e sono stati scelti per essere raccontati. Sono “I Piccoli Borghi Italiani”, i comuni che partecipano al progetto di quality jounralism promosso da Anso, l’associazione nazionale della stampa online, e da “Google News Iniziative”, l’area della società americana che si occupa di giornalismo e media.

Ad ogni testate dell’Anso è stato chiesto di avanzare la candidatura di un “piccolo borgo” da raccontare e tra le decine di proposte presentate è stata scelta quella lanciata da IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma. Stiamo parlando di Santa Fiora, uno dei Comuni più apprezzati della nostra provincia, ricco di storia e di storie, immerso nella natura del monte Amiata.

«Inizia una nuova avventura per la Maremma, per l’Amiata e per IlGiunco.net – spiega il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – In questi anni abbiamo raccontato la nostra terra in tanti modi. Questa volta la nostra candidatura, Santa Fiora, è stata scelta per il progetto promosso da Anso, l’associazione nazionale della stampa online, e da Google News Iniziative. Come sempre noi ce la metteremo tutta. Ai nostri lettori chiediamo di seguire questo nuovo avvincente viaggio. Nelle prossime settimane porteremo avanti il racconto di Santa Fiora e del suo territorio, lo faremo con immagini e video, interviste e articoli inediti. Intanto già da oggi è attiva una pagina Facebook dedicata al progetto: Santa Fiora – Piccoli Borghi Italiani».

Il progetto – Il nostro Paese ha oltre ottomila comuni e decine di migliaia di Piccoli Borghi, spesso dimenticati. Fuori dai soliti itinerari caotici, esistono luoghi suggestivi e abbandonati da secoli, in cui riecheggiano le storie delle persone che li hanno abitati. Luoghi che rappresentano la memoria d’Italia, in cui la bellezza, paesaggistica ed artistica, ne accentua l’importanza.