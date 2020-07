Lutto in città: Grosseto piange Mario, lo storico farmacista

GROSSETO – “L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Grosseto si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del decano del nostro Ordine Mario Mencarelli“.

A scriverlo, in una nota, la presidente dell’Ordine Elisa Petrucci.

“Laurea nel 1951 – prosegue la nota -, Mencarelli è stato titolare della Farmacia Torelli di Grosseto, vicepresidente e consigliere dell’Ordine grossetano per 35 anni, a testimonianza di una vita trascorsa insieme alla professione e a tutti i farmacisti grossetani.

Chi lo ha conosciuto non può dimenticare la sua figura di professionista e di uomo dalla mente poliedrica. Nel ricordarlo con la sua simpatia e la sua esperienza di vita professionale, rimarrà sempre nei cuori dei farmacisti grossetani.

Il funerale sarà officiato in forma privata, sabato 25 luglio alle ore 8.30 alla chiesa della Comunità di Nomadelfia, e in conseguenza delle restrizioni legate al Covid, in rappresentanza dell’Ordine parteciperà il segretario Riccardo Alpi.

Ci stringiamo attorno alla famiglia – conclude la nota – nel ricordo di un collega di grande spessore”.