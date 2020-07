Le opposizioni interrogano Travison: «Perché ha richiesto l’ex assessore provinciale all’ambiente per due volte?»

SCARLINO – A Scarlino le opposizioni si uniscono per chiedere chiarimenti al sindaco sulla struttura organizzativa del Comune.

In particolare i gruppi consiliari di PensiAmo Scarlino, Scarlino Insieme, Per Scarlino e Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione chiedendo alla prima cittadina «se il comando, avente ad oggetto “Collaboratore Amministrativo esperto cat. D livello economico Super”, richiesto alla USL dal Comune di Scarlino fosse finalizzato in maniera specifica alla persona individuata visto anche il precedente ruolo di assessore provinciale e per quale motivo, dato che per tale figura sono state fatte ben due richieste da parte dell’Amministrazione; se allo stato attuale dopo un anno dal suo insediamento a Sindaco la struttura organizzativa del personale dell’ente, sia finalmente da ritenersi definitiva o ancora provvisoria».

In altra parole le opposizioni, per la prima volta in questa consiliatura, si sono messe insieme per sapere perché l’amministrazione Travison aveva chiesto per ben due volte nel giro di pochi mesi la stessa persona per farla venire a lavorare nel municipio di Scarlino e visto che poi questa persona non è arrivata se effettivamente adesso l’organico del Comune è a posto.