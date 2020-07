Lavori sulla condotta idrica: in città modifiche alla circolazione, divieti di sosta e transito temporanei

GROSSETO – Nel periodo che va da oggi e fino al termine dei lavori di bonifica della condotta idrica per conto dell’Acquedotto del Fiora e comunque non oltre il 21 di agosto, sarà istituita un’area di cantiere mobile in via Caletra, nel tratto compreso tra via Statonia e via Vulci.

Fino alla fine dei lavori per la realizzazione di una nuova condotta dell’acquedotto, la ditta appaltatrice è autorizzata ad istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata e a sopprimere temporaneamente tutti gli stalli di sosta riservati agli autoveicoli sia nell’area di parcheggio di via Statonia, sia in via Caletra nel tratto tra via Statonia e via Vulci.

Per motivi di sicurezza, durante l’apertura del cantiere, verrà apposto sul lato della sede stradale adiacente al marciapiede o passaggio pedonale un segnale di “Divieto passaggio pedoni “.

La ditta dovrà provvedere all’installazione e alla rimozione dell’idonea segnaletica per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.