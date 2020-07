La pensilina dell’autobus diventa un “negozio” di frutta e verdura

GROSSETO – «La pensilina della fermata dell’autobus è diventata la dependance del negozio di frutta e verdura» a lamentare la situazione in via Emilia è un nostro lettore che ci ha inviato anche una foto.

«Questa è la situazione giornaliera sotto casa mia. La pensilina, parzialmente divelta, è ormai utilizzata come un magazzino per tenere la frutta e la verdura in attesa di essere venduta o spostata nel negozio di fronte».

«E tutto questo in barba alle norme Asl, alla Polizia municipale, e anche agli utenti della Tiemme che non possono più usare lo spazio neppure se piove. Dov’é chi deve controllare? Sono rispettate le norme di igiene? E quelle sull’occupazione del suolo pubblico? Possibile che nessuno faccia nulla?».