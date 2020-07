Il territorio torna in moto con “Re-Start”: arriva il progetto del piano rinascita

PIOMBINO – Nuova tappa per “Re-Start” il progetto composito del Comune di Piombino per rilanciare il territorio dopo la grave crisi innescata dalla pandemia da nuovo coronavirus. Dopo le misure di sostegno dell’economia il Comune di Piombino presenta il calendario degli eventi sportivi che, dal 1 agosto al 22 novembre, animeranno alcuni dei luoghi più significativi della città.

“Il Piano Rinascita interessa e investe vari piani e numerosi settori della realtà piombinese – spiega Francesco Ferrari, sindaco di Piombino –. Ha l’ambizione di essere uno strumento virtuoso, e non solo sussidiario, per avviare e accompagnare la ripresa post covid. Oggi ridiamo il via allo sport con una serie di appuntamenti di qualità e di respiro nazionale. Tra i tanti, la Giornata Paralimpica, l’unico evento dedicato agli atleti con disabilità su tutto il territorio nazionale. Siamo particolarmente orgogliosi che Piombino riparta nello sport con una forte connotazione sociale”.

L’evento di punta di tutta la rassegna sarà la prima Giornata Paralimpica di Piombino, organizzata insieme al Comitato Paralimpico Italiano: un open day di sport per far conoscere queste discipline ai cittadini, in particolare agli studenti. Sarà l’inizio di un percorso che mira a valorizzare lo sport come strumento di inclusione.

“La pandemia ha fermato l’Italia, sport compreso – commenta l’assessore allo Sport, Simona Cresci – ma ora siamo pronti a ripartire con un calendario di pregio che riesce ad abbracciare moltissime discipline e ad arrivare fino all’autunno. Quindici eventi, molti dei quali legati al mare, che non solo promuoveranno lo sport in città ma contribuiranno a destagionalizzare la proposta. Abbiamo voluto dare una forte caratterizzazione sociale a tutta la rassegna: lo sport è disciplina e competizione ma anche e soprattutto gioco di squadra e inclusione”.

Si inizierà sabato 1 agosto a Baratti con la regata nazionale Fireball organizzata dal Centro Velico Piombinese. Si proseguirà con altri tre appuntamenti a Baratti: il Campionato italiano DART (8 agosto) e la Regata OPEN “Corri nel Vento” (15 agosto) organizzati dal Centro Velico Piombinese e il Campionato Italiano FIN nuoto di Fondo (18 agosto) organizzato da Olimpic Nuoto Ssd. Il 29 agosto sarà la volta della Regata Nazionale Open Wind Surf organizzata dalla Compagnia della Vela PP al piazzale d’Alaggio mentre l’Asd Tennistica piombinese organizza il Torneo 3.a cat. Sing. M/F ai campi da tennis Atp il 5 settembre.

Il 6 settembre piazza Bovio accoglierà il raduno di auto storiche organizzato dalla scuderia Asso di Picche per poi proseguire con la regata velica per la selezione Nazionale FIV classe 470 organizzata dalla Compagnia della Vela PP per il 12 settembre. Il 25 settembre, invece, ci sarà la Giornata Paralimpica organizzata dal Comune con il Comitato Paralimpico italiano tra piazza Bovio e piazzale d’Alaggio.

Poi la pedalata di solidarietà di Avis e la Gimkana di piazza Bovio il 27 settembre. Il 3 ottobre sarà la volta del Campionato Interzonale FIV Flyng Dutchman tra piazza Bovio e piazzale d’Alaggio organizzata dalla Compagnia della Vela PP. Poi il Trofeo Asso di Picche (8 novembre) e la Gimkana Tutta Terra che chiuderà la rassegna il 22 novembre.