GROSSETO – L’ultimo week end di luglio si avvicina e in provincia di Grosseto le condizioni climatiche non mutano: ancora sole e caldo in tutta la Maremma in una giornata, quella di venerdì 24 luglio, nel quale a inizio settimana era attesa pioggia.

Le previsioni, si sa, possono cambiare e così anche oggi splenderà il sole. Temperature stabili: il termometro nel capoluogo dovrebbe oscillare tra i 19 e i 32 gradi, esattamente come successo nella giornata di ieri.

Consueta situazione che prevede temperature un po’ più basse nelle località costiere, specie nel nord della provincia. Vento praticamente assente in mattinata, in aumento fino a sfiorare i 20 chilometri orari durante il pomeriggio.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, cliccate qui