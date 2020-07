Domani riapre l’ufficio turistico. E cambia gestione

FOLLONICA – Sabato 25 luglio l’Ufficio informazioni Turistiche del Comune di Follonica, in via Roma, apre con una nuova gestione affidata all’Ati formata da Coeso, Itinera e Nuova Maremma. L’infopoint, in via Roma 49, riaprirà sabato 25 luglio.

La gestione dell’ufficio è stata affidata dal Comune di Follonica all’Ati, associazione temporanea d’imprese formata da Coeso (Cooperativa Cristoforo), Cooperativa Itinera e Cooperativa Nuova Maremma. Le gestione durerà tre anni, fino all’estate 2023.

Tra gli obiettivi principali della nuova gestione, oltre all’informazione e all’accoglienza dei turisti che arriveranno a Follonica, ci sarà anche la promozione del territorio non solo dal punto di vista balneare ma anche per siti e monumenti, bellezze naturalistiche, tradizioni ed eventi.

L’ufficio turistico di Follonica sarà aperto dal lunedì alla domenica ore 9.30-13.30 e 18-22 per tutta l’estate.

Per accedere ai locali sarà necessario rispettare le normative anticovid 19 e indossare la mascherina.