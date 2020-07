Coronavirus, positiva la donna il cui tampone ieri era incerto. I positivi salgono a 21

GROSSETO – Un nuovo caso positivo, che però era atteso da ieri. La donna di 44 anni di Castiglione della Pescaia, il cui primo tampone era ieri risultato incerto, oggi è invece risultato positivo. Quiondi ai quattro nuovi contagiati si aggiunge anche questo caso e i positivi salgono a 21.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo attualmente in totale 36 casi in carico, di cui 29 persone in isolamento domiciliare, tre in ospedale, un ricovero extra Asl, un trasferito in altro territorio, uno in RSA. I guariti sono 1.391.

Dalle ore 14 del giorno 23 alle ore 14 del giorno 24 luglio sono stati effettuati 552 tamponi.