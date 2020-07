Coronavirus: il test sierologico si fa in piazza ed è gratuito. Gazebo aperto sabato sera

FOLLONICA – Test sierologici gratuiti per il controllo degli anticorpi Covid-19 in piazza a mare, è questa l’iniziativa al fine di sensibilizzare tutti al rispetto delle misure anticovid, messa in campo dalla Regione Toscana insieme al coordinamento regionale di Anpas, Federazione delle Misericordie e Croce Rossa Italiana, in ambito del progetto “Movida Si.Cura”, per la prevenzione e promozione di comportamenti di vita sicuri.

A Follonica l’iniziativa si svolgerà in piazza a mare, fulcro di aggregazione estiva, dove ci sarà un gazebo nel quale chiunque potrà fare, gratuitamente, il test sierologico per il controllo degli anticorpi Covid-19, effettuati a cura di un medico o infermiere, mentre l’accoglienza sarà svolta dalle associazioni locali.

Il gazebo sarà aperto e attivo sabato sera, cioè dalle ore 22 di sabato 25 luglio fino alle ore 2 di domenica 26 luglio.

«Il test sierologico nelle zone della movida, e a Follonica in piazza a mare – commenta Alessandro Tortorella, commissario prefettizio – è un’ottima iniziativa del governatore Enrico Rossi, che mi auguro venga utilizzata da follonichesi e turisti. Anche questo significa essere cittadini responsabili e assumere atteggiamenti corretti verso noi stessi e gli altri».