Corona di alloro sull’Amiata: Giulia si è laureata in Psicologia

SANTA FIORA – Giulia Vinciarelli, santafiorese di 27 anni, si è laureata in Psicologia clinica e della salute e Neuropsicologia all’Università degli studi di Firenze, discutendo la tesi “La realtà non è come ci appare: casi di sinestesia”.

Date le restrizioni derivanti dal covid-19, la modalità di discussione è stata telematica.

Le fanno le congratulazioni la nonna, i genitori, il fidanzato, gli zii, la vicina Martina e gli amici della neo dottoressa.

Al termine della discussione della tesi Giulia ha confermato che è stata un’esperienza sicuramente diversa ma comunque piacevole perché circondata da chi le vuole bene. “Ringrazio la mia professoressa Maria Pia Viggiano per la professionalità con cui ha svolto il suo lavoro. Ringrazio famiglia e amici che mi sono stati vicini”.