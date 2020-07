Vanno a fare la spesa ma il baccalà lo mettono in borsa e non lo pagano

GROSSETO – Due confezioni di baccalà ammollato e un flacone maxi di ammorbidente. Un risparmio di 35 euro sulla spesa che avevano fatto. Ma i sistemi di antitaccheggio della Conad hanno suonato facendo scoprire il furto.

Due donne del nord Italia sono così state denunciate per furto. Le due, questa mattina, sono state al supermercato Conad di via Clodia, hanno fatto la spesa, ma parte di quanto preso non lo hanno messo nel carrello, ma dentro le rispettive borse.

Senonché quando sono andate per uscire l’antitaccheggio ha suonato e le due sono state costrette a svuotare le borse, dove si trovava il detersivo e il baccalà.

Le donne sono state denunciate per furto alla polizia.