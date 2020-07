Una giornata per ricordare Vittorio Giorgini: così la città celebra l’architetto

GROSSETO – Sabato 25 luglio sarà una giornata dedicata alla memoria di Vittorio Giorgini: nel decimo anniversario dalla scomparsa dell’architetto la strada che, a Baratti, conduce dalla rotatoria dei Villini a Casa Esagono sarà intitolata a lui.

Alle 18 è prevista la cerimonia di intitolazione, alla presenza del sindaco di Piombino Francesco Ferrari; del vicesindaco e assessore alla Cultura Giuliano Parodi; dell’architetto Marco del Francia, presidente dell’associazione Baco – Archivio Vittorio Giorgini; di Andrea Muzzi, direttore Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno; di Daniele Menichini, presidente dell’Ordine degli architetti Ppc di Livorno e della famiglia Giorgini.

A seguire, inoltre, sarà inaugurata la mostra dal titolo “Vittorio Giorgini e Baratti”, allestita a Casa Esagono, in cui disegni e fotografie racconteranno il vissuto di Giorgini in questo luogo.

L’iniziativa, nata da un’idea di Baco e fortemente voluta dal Comune di Piombino, ha il patrocinio del MiBact – Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana, della Regione Toscana, della Parchi Val Di Cornia, del Consiglio Nazionale Architetti, dell’Ordine Architetti Ppc provincia Livorno, dell’Ordine e Fondazione Architetti Ppc Firenze, di Docomomo Italia e Aaa/Italia.