Prevista l’apertura di un nuovo supermercato «A rischio i negozi di vicinato»

MAGLIANO IN TOSCANA – «Abbiamo appreso che tra breve a Magliano capoluogo verrà aperta una media struttura di vendita» così Uniti, il gruppo di opposizione in consiglio comunale a Magliano in Toscana commenta l’apertura di un nuovo supermercato.

«Senza mettere in discussione i diritti garantiti dalle leggi, riteniamo che l’apertura di una struttura con queste caratteristiche metta a rischio di chiusura numerose attività commerciali del capoluogo e non solo, che hanno permesso in questi anni di avere servizi essenziali».

«Riteniamo indispensabile che argomenti come questi debbano essere trattati per tempo in consiglio comunale e a tale scopo avanziamo la richiesta (l’ennesima) al sindaco Diego Cinelli di volerlo convocare al più presto. Questa volta, però, ci rivolgiamo anche ai consiglieri di maggioranza che non possono continuare a non pronunciarsi sulle mancate convocazioni dell’assemblea elettiva. Così come sta avvenendo per le sagre. Discutere è sempre utile».