Pallavolo Grosseto, nuovo allenatore per la rosa di Seconda categoria

GROSSETO – Un nuovo condottiero per la Pallavolo Grosseto, che si gioverà dell’esperienza del tecnico Beppe Spina, fresco di firma, per la prossima stagione di Seconda Divisione. Ex giocatore dell’Invicta come centrale e schiacciatore, dopo aver appeso le scarpette al chiodo Spina ha allenato in passato sia nel settore maschile che femminile con ottimi risultati.

“Ho accettato la proposta del presidente – ha detto – con tanta voglia di rimettermi in gioco anche perché la Pallavolo Grosseto sta ottimamente lavorando in tutti i settori, con ampie prospettive di crescita e di sicuro farò di tutto, portando il mio contributo, per migliorare la squadra che Tinacci mi ha affidato, magari anche con nuovi inserimenti per provare a vincere, perché no, il campionato”. Un grosso in bocca al Lupo a Beppe da parte della società grossetana.