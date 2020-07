Offese e botte: due in ospedale dopo la lite condominiale. Uno è grave

GROSSETO – Dalle parole ai fatti. Dalle offese alle mani. È finita in ospedale la lite condominiale di questa mattina a Grosseto.

La lite è avvenuta in via della Dogana questa mattina prima ancora delle 8. Sembra che i due uomini, due vicini di casa, abbiano litigato per l’accesso ad una strada. I due dopo le parole sarebbero arrivati alle mani: una serie di spintoni.

Uno dei due, 77 anni, il più anziano, è caduto a terra sbattendo la testa. Le ferite riportate hanno richiesto il trasferimento a Siena con l’elisoccorso Pegaso in codice tre.

Ferito anche l’altro uomo, trasferito al Misericordia di Grosseto ma in condizioni meno gravi.

Sull’accaduto indagano la polizia con il reparto volanti della Questura.