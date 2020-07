Lutto nel calcio, il Follonica Gavorrano piange lo storico massaggiatore e tifoso

FOLLONICA – La società Follonica Gavorrano ricorda commossa Sergio Cazzuola, a lungo massaggiatore e collaboratore della società, scomparso nella giornata di ieri.

Sergio, trasferitosi a Benevento per motivi familiari, non ha mai dimenticato il nostro paese e la nostra società, non facendo mancare la sua presenza allo stadio Malservisi-Matteini a tifare, appena gli era possibile, nonostante la grande distanza.

Alla famiglia Cazzuola giungano un grande abbraccio e le più sentite condoglianze, da parte del presidente Balloni, della proprietà e di tutto il consiglio direttivo biancorossoblù.