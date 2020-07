Ecoballe, dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco: «Una nostra vittoria»

PIOMBINO – “Finalmente il Governo ha decretato lo stato d’emergenza per quella che è, a tutti gli effetti, una bomba ecologica ad orologeria. Finisce una situazione di pericolosa incertezza che proseguiva senza sosta da anni”.

A scriverlo il sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

“È il successo di un impegno caparbio che abbiamo avuto, fin dal nostro insediamento, nel denunciare il pericolo che questo territorio correva.

Abbiamo più volte ed in varie sedi lanciato il grido d’allarme per questa situazione, in controtendenza col silenzio assordante della precedenza amministrazione. Ci hanno addirittura accusato di attentare al nostro turismo quando il nostro universo fine era difendere il nostro territorio.

Oggi la decisione del Governo ci rende giustizia – conclude il primo cittadino -. Ora mettiamoci subito tutti al lavoro per il recupero delle ecoballe”.